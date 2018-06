Po podatkih instituta Inacif je izbruh vulkana Fuego v Gvatemali od nedelje zahteval najmanj 75 življenj. Odkar je gvatemalski ognjenik Fuego konec minulega tedna začel bruhati, pogrešajo skoraj 200 ljudi, najmanj 75 jih je umrlo, so sporočile oblasti. Zaradi novega izbruha in močnih eksplozij v vulkanu, ki leži kakih 35 kilometrov jugozahodno od prestolnice, so reševalci morali v torek ustaviti is ...