FOTO: Prisegli novi pravosodni policisti in policistke, še vedno jih je premalo Dolenjski list Včeraj je v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob priseglo 17 novih pravosodnih policistov in policistk, ki so uspešno zaključili usposabljanje ter opravili zaključni preizkus. Šest od njih jih dela na Dobu. preberite več »

Sorodno Oglasi