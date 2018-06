V prometni nesreči pri Ormožu poškodovala dva otroka Lokalec.si Včeraj popoldne so policisti obravnavali prometno nesrečo, v kateri je 23-letnica voznica trčila v šolski avtobus. Pri tem sta bila poškodovana dva otroka, stara 9 in 10 let. “Včeraj, malo pred 14. uro, je 23-letna voznica osebnega avtomobila, zaradi nepravilnega prehitevanja na regionalni cesti izven naselja Krčevina v občini Ormož, trčila v šolski avtobus, ki […]

