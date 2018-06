Lani je bilo v Sloveniji sklenjenih 6481 zakonskih zvez. Kot so navedli na Statističnem uradu RS, si je največ parov za poroko izbralo 17. junij, največja razlika v starosti med ženinom in nevesto pa je bila več kot 50 let. Na svoj rojstni dan je zakonsko zvezo sklenila 101 nevesta in 77 ženinov.