EU pripravlja omejitev cene klicev v tujino Slo-Tech Avtor [email protected] (Matej Huš) Pogajalci Evropskega parlamenta in Sveta EU so se načeloma sporazumeli o ključnih točkah reforme evropskih pravil za telekomunikacije in operaterje, ki bodo med drugim prinesla znižanje cen klicev v druge države EU iz domačega omrežja ("mednarodni klici"). Po trenutnem osnutku dogovora bi bila najvišja cena za čezmejne klice 19 centov na minuto, eno sporočilo pa bi stalo šest centov. Ceni sta brez davka, ki je v državah različen.

