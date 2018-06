Pod pepelom in blatom izginile cele vasi (VIDEO) Delo Gvatemalski ognjenik Fuego se še ne umirja. Bojijo se tudi deževja, ki bi lahko sprožilo plazove vulkanskega blata. Opozicija v Gvatemali zahteva odstop vodje reševalne agencije Conred, ker naj ne bi pravočasno izdal opozorila pred smrtonosnim izbruhom ognjenika Fuego. Po najnovejših podatkih je umrlo 99 ljudi, še vsaj 200 ljudi je pogrešanih. Pod vulkanskim pepelom in blatom so namreč izginile šte ...

