Že četrto leto zapored mednarodni motor leta Avto.info Včeraj, 6.6.2018 je žirija 20. izdaje natečaja "International Engine of the Year Awards" v Stuttgartu že četrto leto zapored podelila nagrado za najboljši motor leta trivaljnemu bencinskemu turbo motorju Pure Tech 110 S&S in 130 S&S v kategoriji motorjev s prostornino od 1 do 1,4 litra. Za družino trivaljnih bencinskih motorjev je skupina PSA predložila 210 patentov. Najnovejša gene...

