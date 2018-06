Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (Spins) je prvič v zgodovini izbral tudi najboljšo enajsterico druge slovenske nogometne lige. V najboljši ekipi 2. SNL v sezoni 2017/2018 so po trije nogometaši ptujske Drave, Mure in lendavske Nafte ter po eden iz ljubljanskega Brava in Radomelj.



