»V največji zbiralni akciji odpadnega jedilnega olja do sedaj so učenci brežiških osnovnih šol v enem mesecu zbrali 3 tone in pol ali skoraj štiri tisoč litrov odpadnega jedilnega olja. S tem smo vsi sodelujoči zaščitili 3 milijarde in 340 milijonov litrov vode na tem planetu,« je povedal Aleksander Zupančič, direktor Komunale Brežice, ki je v sklopu projekta Zeleno Posavje – za naravo in zdravje ...