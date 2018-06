Hrvaški policisti so v sredo zvečer ustavili skupino migrantov, ki so hodili ob državni cesti v karlovški soseski Rakovac, so poročali hrvaški mediji. V skupini je bilo med 15 in 20 oseb, ki so bile prepričane, da so v Sloveniji. Tihotapci ljudi naj bi skupini dejali, da je reka Korana mejna hrvaško-slovenska reka Kolpa.