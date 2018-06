Najhujše rdeče opozorilo velja za Notranjsko in Kočevsko, srednja oranžna pa za Ljubljansko, Dolenjsko in Podravje. Ljubljana - Nad Slovenijo so se ponovno zgrnili nevihtni oblaki, zato je ponekod že padal dež. Popoldan naj bi se padavine okrepile, marsikje je tudi nevarnost toče. Pri Agenciji RS za okolje (ARSO) so tako že izdali opozorilo, najhujše rdeče velja za Notranjsko in Kočevsko, srednja o ...