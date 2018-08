Ob pomoči helikopterja Slovenske vojske, alpinistov, jamarjev in gasilcev so dopoldne uspešno in brez večjih težav z vrha zvonika piranske stolnice spustili 250 let star kip nadangela Mihaela. Kip je bil nazadnje prizemljen pred 110 leti in je nujno potreben obnove. Še danes ga bodo odpeljali v Ljubljano, kjer ga bodo restavrirali.