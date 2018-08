Po skoraj dveh dneh so jamarja rešili iz jame pod vrhom Kanina Reporter Tržaškega jamarja Stefana Guarniera, ki se je v soboto popoldne poškodoval po padcu v jami pod vrhom Kanina na italijanski strani, so po zahtevni operaciji danes rešili iz jame. Kot na spletni strani poroča Primorski dnevnik, so ga iz jame izvlekli ob 12.

Sorodno







































Oglasi Omenjeni Helikoptersko reševanje

Italija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Dejan Židan

Primož Roglič

Janez Janša

Borut Pahor