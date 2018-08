V Iraku zaradi članstva v IS na dosmrtni zapor obsodili Francoza in Nemko Demokracija V Iraku so danes zaradi članstva v skrajni sunitski skupini Islamska država (IS) na dosmrtno zaporno kazen obsodili Francoza in Nemko, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Oba imata 30 dni za pritožbo na odločitev.

