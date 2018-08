Število prošenj za azil v EU se je zmanjšalo, prednjačijo Sirci in Afganistanci Reporter Evropski azilni podporni urad (Easo) je objavil podatke o številu prošenj za azil, letos vloženih v EU, Švici in na Norveškem. Številke kažejo, da splošni trend ostaja stabilen, število prošenj se je v primerjavi s 43-odstotnim upadom, ki so ga zabeležili

Oglasi