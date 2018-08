Niki Lauda po presaditvi pljuč že okreva, lahko bo še letel in se ukvarjal s športom Reporter Zdravniki v glavni dunajski bolnišnici so zelo zadovoljni z okrevanjem legendarnega avstrijskega dirkača formule ene Nikija Laude. Avstrijec, ki so mu presadili pljuča, je bil že 24 ur po operaciji pri zavesti, hitro pa so mu tudi odstranili aparat za pom

Sorodno







Oglasi Omenjeni Avstrija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Mesec

Dejan Židan

Borut Pahor

Jan Oblak