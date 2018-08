Jamar je bil po padcu trikrat srečen Primorske novice Tržaški jamar Stefano Guarnieri, ki je v soboto v globokem breznu na Kaninu padel, se lahko zahvali trem srečnim okoliščinam, da je živ in spet na površju. Ob padcu se mu zlomljena rebra niso zarila v pljuča, na Kaninu so bili ravno ob času nesreče naši jamarski reševalci, brezno pa ima tudi drugi vhod, skozi katerega so ga bistveno lažje rešili. Včeraj ob pol enih je znova zagledal sonce.

