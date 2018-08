Dr. Vinko Gorenak: Visoke poslanske plače Nova24TV Za veliko večino naših ljudi so poslanske plače visoke. Ko sem se v času poslanskega mandata pogovarjal z ljudmi in je beseda nanesla na višino poslanskih plač, je večina mislila, da so poslanske plače tam nekje med 5.000 in 7.000 evrov neto mesečno, mnogi pa so mislili, da so poslanske plače še bistveno višje. No […]

Sorodno

Oglasi Omenjeni pokojnine

Vinko Gorenak Najbolj brano Osebe dneva Dejan Židan

Marjan Šarec

Matej Tonin

Zmago Jelinčič Plemeniti

Miro Cerar