FB, Apple, Spotify blokirali desničarskega skrajneža Alexa Jonesa Svet kapitala Podjetja Apple, Facebook in Spotify so deloma ali povsem blokirala objavljanje vsebin ameriškega desničarskega skrajneža in ustvarjalca teorij zarot Alexa Jonesa, ker so te spodbujale sovražni govor in pozivale k nasilju. Jones je med drugim znan po trditvi, da je pokol predšolskih otrok v Sandy Hooku leta 2012 izmišljotina nasprotnikov orožja.

