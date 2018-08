V Tokiu bodo prvič v zgodovini olimpijskih iger uporabili to vrhunsko tehnologijo #video Sportal Na naslednjih olimpijskih igrah, ki jih bo leta 2020 gostil Tokio, bodo prvič v zgodovini iger vstopi na vsa tekmovalna prizorišča opremljeni tudi s tehnologijo za prepoznavo obraza, so se danes pohvalili organizatorji. Ta naj bi precej skrajšala vrste ob vstopih in izstopih iz tekmovališč, menijo organizatorji.

