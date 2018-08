Medtem ko imamo v Sloveniji za ilegalne migrante skoraj luksuzna stanovanja, jih bo Bosna in Hercego Nova24TV Edini prostor, kjer lokalni prebivalci ne nasprotujejo, da se namestijo ilegalni migranti, je območje vojašnice Ušivak v občini Hadžići. No, to območje je posejano z minami, poroča portal Bljesak. Mirsad Isaković, poslanec SBB, pravi, da je ta informacija skrb vzbujajoča in da je to nehumano do ljudi, ki bežijo pred vojno. Po drugi strani Momčilo […]

Sorodno

Oglasi Omenjeni Bosna in Hercegovina Najbolj brano Osebe dneva Dejan Židan

Marjan Šarec

Matej Tonin

Zmago Jelinčič Plemeniti

Miro Cerar