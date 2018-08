Trebanjski policisti so bili včeraj dopoldne okoli 8.30 obveščeni o prometni nesreči na Mirni. Ugotovili so, da je do trčenja vlaka in tovornega vozila prišlo, ko je 33-letni voznik tovornega vozila zapeljal na prehod ceste čez železniško progo v trenutku, ko je iz trebanjske smeri pripeljal vlak. Na potniškem vlaku je bilo pet potnikov in v nesreči ni bil nihče poškodovan. Policisti bodo 33-letn ...