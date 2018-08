Županja Amsterdama v boj proti množičnemu turizmu Primorske novice Amsterdam se bo v prihodnje boril proti nevzgojenim turistom in sicer jih bo doletela denarna kazen, če bodo na ulici uživali alkohol ali urinirali v javnosti. V rdeči četrti nameravajo ob polnih večerih ulice začasno zapreti in jih očistiti, razmišljajo pa tudi o zaprtju nekaterih ulic zaradi prenapolnjenosti, so danes sporočili iz mestne uprave.

