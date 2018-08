Nočni Amsterdam je "džungla", v kateri so policisti in redarji brez moči Reporter Amsterdam se bo v prihodnje boril proti nevzgojenim turistom in sicer jih bo doletela denarna kazen, če bodo na ulici uživali alkohol ali urinirali v javnosti. V rdeči četrti nameravajo ob polnih večerih ulice začasno zapreti in jih očistiti, razmišljajo

Sorodno

Oglasi Omenjeni Nizozemska Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Dejan Židan

Borut Pahor

Jan Oblak

Primož Roglič