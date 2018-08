Zagorelo v domu starejših občanov, delo gasilcev ovirala napačno parkirana vozila 24ur.com V Ilirski Bistrici je zagorelo v sobi doma starejših občanov. Gasilci so požar pogasili in evakuirali nekaj stanovalcev. Opozorili so, da so jim dodatne težave na intervenciji predstavljala vozila, ki so bila parkirana na intervencijskih poteh in površinah za gasilce.

