Real Madrid v New Jerseyju boljši od Rome Sportal Trikratni zaporedni evropski nogometni prvak Real Madrid je na pripravljalni tekmi v New Jerseyju premagal Romo z 2:1. Za Špance, ki bodo v letošnji sezoni po dolgih letih igrali brez prvega zvezdnika Cristiana Ronalda, sta gole dosegla Marco Asensio v drugi in Gereth Bale v 15. minuti, poraz je sedem minut pred koncem ublažil Kevin Strootman.

Sorodno

Oglasi