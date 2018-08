Španska obalna straža rešila več kot 450 migrantov SiOL.net Španska obalna straža je v torek rešila več kot 450 migrantov in beguncev, ki so po morju iz Maroka skušali priti do Španije. V Gibraltarski ožini in Alboranskem morju so rešili 458 migrantov, med katerimi je bilo 13 otrok, na devetih čolnih, je sporočila obalna straža na Twitterju.

