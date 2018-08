Črnomaljski policisti so sinoči nekaj po 19. uri med kontrolo prometa v Črnomlju ustavili voznika mercedesa. Med postopkom so ugotovili, da 24-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,80 miligrama alkohola. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem sta bili nameščeni različni registrski tablici, ki ne pripadata vozilu. Avtomobil s ...