Medtem, ko so v Franciji zaradi poletnega vročinskega vala in posledičnega dodatnega segrevanja rek, iz katerih se te oskrbujejo s hladilno vodo, ustavili nekaj nuklearnih elektrarn, Nuklearna elektrarna Krško (Nek) deluje stabilno in s polno močjo. V Neku so sicer za dodatno hlajenje hladilne vode, ki jo vračajo v Savo, pognali hladilne stolpe. preberite več » ...