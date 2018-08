Hitrost jemlje življenja Primorske novice Čeprav se v poletnem času včasih zdi, da se kolone vozil ne premaknejo nikamor, so nesreče pogostejše in večkrat tudi usodne. Letošnji trendi so sicer nekoliko boljši kot lanski, kljub temu pa policisti v tem tednu poostreno nadzirajo prehitre voznike.

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Peter John Stevens

Borut Pahor

Luka Mezgec

Jernej Pavlič