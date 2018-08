V Belorusiji aretirali številne novinarje Reporter Beloruske oblasti so v zadnjih dneh aretirale okoli deset novinarjev. Očitajo jim, da so vdrli v računalniški sistem državne tiskovne agencije Belta in na nezakonit način dostopali do novic agencije, za kar je v Belorusiji predvidena kazen do dveh let zap

