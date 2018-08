Ni se ustavil, ampak padel s traktorja Primorske novice Bistriški policisti so včeraj pojasnili, kako se je zgodila delovna nesreča, v kateri je v torek umrl 69-letnik iz Podstenj. Nesrečni kmet ni ustavil traktorja in skušal popraviti okvaro, kot so napačno sklepali očividci, ampak je s traktorjem drsel po klancu navzdol in padel pod zadnje kolo.

