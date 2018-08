V Gazi novi spopadi med Izraelci in Palestinci. Med mrtvimi tudi otrok. SiOL.net Izrael je v noči na danes izvedel vrsto letalskih napadov na palestinsko območje Gaze, potem ko so Palestinci izstrelili okoli 150 raket na izraelsko ozemlje. Na izraelski strani so bili ranjeni najmanj štirje ljudje, na palestinski pa so trije umrli, med njimi tudi otrok. Združeni narodi so obe strani pozvali, naj storita korak nazaj.

