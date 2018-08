Zagorelo je na balkonu bistriškega doma starejših Primorske novice Policija včeraj še ni pojasnila ali so ugotovili, zakaj je torek zvečer zagorelo v zasteklenem balkonu doma starejših v Ilirski Bistrici. O dimu naj bi dežurnega v domu obvestila bližnja stanovalka, gasilci pa so v hitri akciji pogasili plamene, še preden so se razširili v sobo in druge prostore.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Ilirska Bistrica Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Mesec

Luka Dončić

Martina Ratej

Karl Erjavec