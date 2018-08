Oseba utonila v Bohinjskem jezeru SiOL.net Včeraj ob približno 16.18 uri se je odrasla oseba v bohinjskem jezeru pričela utapljati. Na pomoč so ji priskočili v bližini prisotni kopalci, ki so jo izvlekli iz vode in pričeli z oživljanjem.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Mesec

Luka Dončić

Martina Ratej

Karl Erjavec