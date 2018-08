V nesreči čolna z migranti v Egejskem morju utonilo sedem otrok SiOL.net V nesreči gumijastega čolna z migranti ob obali Turčije na vzhodu Egejskega morja se je utopilo devet ljudi - sedem otrok in dve ženski, je danes sporočila turška obalna straža. Nesrečo so preživeli trije moški in otrok.

