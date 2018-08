"Morda se je virus Zahodnega Nila že prej pojavil v Sloveniji, a ga nismo zaznali" SiOL.net Virus Zahodnega Nila (WNV) je letos v Evropi zahteval 11 smrtnih žrtev, od tega večino v Srbiji, o dveh primerih poročajo iz Italije. Od začetka sezone prenašanja do začetka avgusta so zabeležili več kot 180 okužb. Virus se širi v Italiji, Grčiji, Romuniji, na Madžarskem in v Srbiji. V Sloveniji letos še niso zabeležili primera okužbe s tem virusom.

