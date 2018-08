En posnetek, ki lahko premaga 27.000 fotografij in požanje veliko zmago Tehnozvezdje Avtor PR Huawei je pred kratkim predstavil tekmovanje Next Image, ki je že pritegnilo tisoče udeležencev. Ti so oddali že več kot 27.000 fotografij, zajetih s telefoni. Njihova dela so...

Sorodno Oglasi Omenjeni Huawei

Italija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Martina Ratej

Luka Mesec

Jan Oblak