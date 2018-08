Zaradi del do septembra zaprt del Tavčarjeve ulice v Ljubljani SiOL.net Zaradi obnove vročevoda bo v sklopu rekonstrukcije Slovenske ceste od petka do predvidoma 2. septembra za ves promet zaprt del Tavčarje ulice v Ljubljani. Kot so sporočili z Mestne občine Ljubljana, bo zaprt odsek med Slovensko cesto in Cigaletovo ulico.

