Jajcem iz baterijske reje sta se odrekla E.Leclerc in Eurospin, Mercator in Spar tega ne nameravata RTV Slovenija Kampanja za umik jajc baterijske reje s polic trgovcev je sporočila, da sta se k temu zavezala trgovski verigi E. Leclerc in Eurospin. Prejela pa je tudi nekaj zavrnilnih odgovorov.

