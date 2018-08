Poročilo potrdilo 40 let zlorab dečkov v dveh katoliških šolah RTV Slovenija Šoli v upravi benediktinskih samostanov Ampleforth v Severnem Yorkshirerju in Downside v Somersetu sta bili prizorišče "odvratnih" zlorab več kot 40 let, ugotavlja poročilo.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Martina Ratej

Luka Mesec

Milan Mandarić

Janez Janša