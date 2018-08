Uradno: Po Melanii sta tudi Viktor in Amalija Knavs postala državljana ZDA Reporter Starša prve dame ZDA Melanie Trump sta v New Yorku opravila izpit za državljanstvo in danes tudi slovesno zaprisegla, je sporočil družinski odvetnik prve dame Michael Wildes. Viktor in Amalija Knavs bosta tako poleg slovenskega kmalu dobila še potni list

