FOTO: Zaradi selfijev so se pred rimsko Fontano di Trevi stepli turisti Reporter Policisti v Rimu so osem ameriških in nizozemskih turistov ovadili zaradi nasilništva in groženj. Pred slavno rimsko Fontano di Trevi so se namreč stepli zaradi lokacije za selfi pred fontano. Za pomiritev strasti je moralo posredovati večje število polic

