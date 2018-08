Viktor in Amalija Knavs, Melaniina starša, dobila ameriško državljanstvo RTV Slovenija Viktor in Amalija Knavs, starša Melanie Trump, sta v četrtek dobila državljanstvo ZDA. Do zdaj sta čez lužo bivala na podlagi zelene karte, ki jima jo je sponzorirala Melania.

