Buren odziv državljanov na vzpostavitev migrantskih centrov: “Naj si jih Tomička naseli v Ljubljani, Nova24TV Povsem običajni ljudje, ki živijo od dela svojih rok, so na novico, da se Cerarjeva vlada v odhajanju pospešeno pripravlja na postavitev sprejemno-registracijskih centrov na posameznih lokacijah ob državni meji, tudi v jugovzhodni Sloveniji. Ljudje v Metliki, Jelšanah in Obrežju so se burno odzvali na družabnih omrežjih. Več kot očitno je, da je ljudi vse manj […]

