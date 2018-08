Slovenski kadeti po švedski zaušnici povozili Poljake Sportal V Varaždinu in Koprivnici na Hrvaškem poteka evropsko prvenstvo za rokometaše do 18 let. Slovenska kadetska reprezentanca igra v skupini D z Islandijo, Švedsko in Poljsko. Prvo tekmo s Švedsko je slovenska selekcija v četrtek izgubila z 21:29, nato pa se v petek znesla nad Poljsko.

