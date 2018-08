V Belorusiji izpustili vse priprte novinarje SiOL.net V Belorusiji so izpustili vse novinarje, ki so jih oblasti aretirale ta teden. Nazadnje so danes izpustili odgovorno urednico neodvisne tiskovne agencije Belapan in sodelavca nemškega portala Deutsche Welle, pred tem so ju zaslišali.

