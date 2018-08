Mlad mehanik letalske družbe Alaska Airlines je ukradel letalo, poletel do otoka Ketron in strmoglav Govori.se Na mednarodnem letališču v ameriškem Seattlu je eden od mehanikov v petek zvečer po krajevnem času ukradel prazno potniško letalo, z njim vzletel in kmalu zatem strmoglavil. Oblasti so izključile možnost terorizma. Moški je namreč že pred tem kazal samomorilske težnje, zato domnevajo, da se je hotel ubiti, poročajo tuje tiskovne agencije.

