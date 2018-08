Mavrični aktivisti na pomirjevalih! Salvini ukinja definicijo starš 1 in starš 2 ter vrača dostojans Nova24TV LGBT skupnosti v Italiji so na pomirjevalih. Notranji minister Matteo Salvini je na elektronskih obrazcih ministrstva umaknil definicijo starš 1 in starš 2 ter jo spet spremenil nazaj v normalno – mati in oče. Salvini je v pogovoru za spletni katoliški dnevnik Nuova Bussola Quotidiana povedal: “Rekli so mi, da so na spletni strani ministrstva […]

