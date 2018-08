Chelsea naznanil dobro sezono, Everton z igralcem manj iztržil remi SiOL.net Po petkovem odprtju nove sezone premier league sta se v soboto zmage veselila tudi Chelsea in Tottenham. Modri so suvereno s 3:0 premagali Huddersfield, na klopi katerega se sedel tudi slovenski branilec Jon Gorenc-Stanković, Tottenham pa je v Newcastlu z 2:1 premagal srake. Sobotni program se je zaključil med novincem iz Wolverhamptona in Evertonom. Gostje so z igralcem manj vodili z 2:1, nato pa so domačimi iztržili remi.

